В Иране объявили священную войну Израилю и США
13:39 01.03.2026 (обновлено: 17:02 01.03.2026)
В Иране объявили священную войну Израилю и США
В Иране объявили священную войну Израилю и США
Видный иранский религиозный деятель аятолла Макарем Ширази объявил священную войну Израилю и США после гибели верховного лидера исламской республики аятоллы Али РИА Новости, 01.03.2026
В Иране объявили священную войну Израилю и США

Tasnim: аятолла Макарем Ширази объявил священную войну Израилю и США

Тегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Видный иранский религиозный деятель аятолла Макарем Ширази объявил священную войну Израилю и США после гибели верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.
"Иранский народ и исламский мир будут мстить за кровь мученика – верховного лидера Ирана. Главными виновниками этого преступления являются американское правительство и злобный израильский режим. Эта месть - религиозный долг для всех мусульман мира, призванный искоренить зло из нашего мира", - сказал Макарем Ширази, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
