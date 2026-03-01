https://ria.ru/20260301/aeroport-2077737979.html
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли временные ограничения
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли временные ограничения - РИА Новости, 01.03.2026
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа и Грозного сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:55:00+03:00
2026-03-01T21:55:00+03:00
2026-03-01T21:55:00+03:00
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли временные ограничения
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты