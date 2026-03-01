Рейтинг@Mail.ru
21:55 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/aeroport-2077737979.html
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа и Грозного сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.03.2026
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли временные ограничения

В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты

© Фото : Анна КабисоваМеждународный аэропорт "Владикавказ"
Международный аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : Анна Кабисова
Международный аэропорт "Владикавказ". Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа и Грозного сняты, сообщила Росавиация.
Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих двух аэропортах.
"Аэропорты Владикавказа ("Беслан") и Грозного ("Северный"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Аэропорт Калуга. - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Вчера, 18:54
 
