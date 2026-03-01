https://ria.ru/20260301/aeroport-2077571219.html
В соцсетях расходится видео последствий удара по аэропорту Абу-Даби
В соцсетях расходится видео последствий удара по аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 01.03.2026
В соцсетях расходится видео последствий удара по аэропорту Абу-Даби
В социальных сетях распространяются видеокадры, на которых, предположительно, изображены последствия иранского удара по аэропорту Абу-Даби, выяснило РИА... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
абу-даби
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
абу-даби
В соцсетях расходится видео последствий удара по аэропорту Абу-Даби
