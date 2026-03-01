Рейтинг@Mail.ru
В соцсетях расходится видео последствий удара по аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 01.03.2026
03:06 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/aeroport-2077571219.html
В соцсетях расходится видео последствий удара по аэропорту Абу-Даби
В соцсетях расходится видео последствий удара по аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 01.03.2026
В соцсетях расходится видео последствий удара по аэропорту Абу-Даби
В социальных сетях распространяются видеокадры, на которых, предположительно, изображены последствия иранского удара по аэропорту Абу-Даби, выяснило РИА... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T03:06:00+03:00
2026-03-01T03:06:00+03:00
в мире
сша
иран
абу-даби
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077473407_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a8287a208c689cc69b6ca1e55d49dcbc.jpg
https://ria.ru/20260301/pvo-2077570417.html
сша
иран
абу-даби
в мире, сша, иран, абу-даби, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Абу-Даби, Военная операция США и Израиля против Ирана
В соцсетях расходится видео последствий удара по аэропорту Абу-Даби

РИА Новости: в соцсетях расходится видео последствий удара по аэропорту Абу-Даби

© REUTERS / Amr AlfikyРабота ПВО в Абу-Даби
Работа ПВО в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Работа ПВО в Абу-Даби. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 1 мар - РИА Новости. В социальных сетях распространяются видеокадры, на которых, предположительно, изображены последствия иранского удара по аэропорту Абу-Даби, выяснило РИА Новости.
Пользователи пишут, что аэропорт был атакован дронами.
Ранее управление аэропортов эмирата сообщило, что один человек погиб, семеро пострадали "в инциденте" в аэропорту Абу-Даби.
До этого очевидцы сообщали РИА Новости, что терминал международного аэропорта Дубая подвергся удару и идет эвакуация людей. Четыре человека пострадали из-за инцидента, сообщила пресс-служба правительства Дубая.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Израильская система ПВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что ПВО страны негерметична на фоне пусков ракет из Ирана
