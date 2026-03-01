Рейтинг@Mail.ru
При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб человек
02:13 01.03.2026 (обновлено: 10:03 01.03.2026)
При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб человек
При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб человек - РИА Новости, 01.03.2026
При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб человек
Один человек погиб, семеро пострадали при атаке Ирана на аэропорт в Абу-Даби. РИА Новости, 01.03.2026
96
Новости
Атака Ирана на аэропорт Абу-Даби
Один человек погиб при атаке на аэропорт Абу-Даби, семь пострадали. Видео, предположительно, последствий удара, публикуют в соцсетях.
Иран атаковал аэропорт в Дубае
Аэропорт Дубая подвергся атаке, идет эвакуация, сообщили РИА Новости очевидны.
абу-даби, сша, в мире, военная операция сша и израиля против ирана, сергей лавров, иран, оон
Абу-Даби, США, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Сергей Лавров, Иран, ООН
При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб человек

При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб 1 человек, 7 пострадали

КАИР, 1 мар — РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали при атаке Ирана на аэропорт в Абу-Даби.
"Управление подтвердило инцидент в международном аэропорту Заид, который привел к гибели одного гражданина азиатской страны и ранению семерых человек", — говорится в заявлении.
© REUTERS / Amr AlfikyРабота ПВО в Абу-Даби
Работа ПВО в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Работа ПВО в Абу-Даби
Сложная обстановка складывается и в Дубае: город, где отдыхает большое количество россиян, со вчерашнего дня подвергается налету иранских дронов и ракет. Ночью после атаки на аэропорт пострадали четыре человека. Осколки от снарядов повредили несколько отелей. По данным агентства Fars, под удар попала штаб-квартира ЦРУ США.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
Абу-ДабиСШАВ миреВоенная операция США и Израиля против ИранаСергей ЛавровИранООН
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
