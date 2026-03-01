https://ria.ru/20260301/aeroport-2077566960.html
При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб человек
При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб человек - РИА Новости, 01.03.2026
При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб человек
Один человек погиб, семеро пострадали при атаке Ирана на аэропорт в Абу-Даби. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T02:13:00+03:00
2026-03-01T02:13:00+03:00
2026-03-01T10:03:00+03:00
абу-даби
сша
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
сергей лавров
иран
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077607455_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9a02a41bbc154dcf562994ad5bbf1a7.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
абу-даби
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Атака Ирана на аэропорт Абу-Даби
Один человек погиб при атаке на аэропорт Абу-Даби, семь пострадали. Видео, предположительно, последствий удара, публикуют в соцсетях.
2026-03-01T02:13
true
PT0M10S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077607455_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_878d61ee7e6da41c188bcf6c7e91d7f2.jpg
Иран атаковал аэропорт в Дубае
Аэропорт Дубая подвергся атаке, идет эвакуация, сообщили РИА Новости очевидны.
2026-03-01T02:13
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абу-даби, сша, в мире, военная операция сша и израиля против ирана, сергей лавров, иран, оон
Абу-Даби, США, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Сергей Лавров, Иран, ООН
При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб человек
При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб 1 человек, 7 пострадали
КАИР, 1 мар — РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали при атаке Ирана на аэропорт в Абу-Даби.
"Управление подтвердило инцидент в международном аэропорту Заид, который привел к гибели одного гражданина азиатской страны и ранению семерых человек", — говорится в заявлении.
Сложная обстановка складывается и в Дубае: город, где отдыхает большое количество россиян, со вчерашнего дня подвергается налету иранских дронов и ракет. Ночью после атаки на аэропорт пострадали четыре человека. Осколки от снарядов повредили несколько отелей. По данным агентства Fars, под удар попала штаб-квартира ЦРУ США.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
В России
заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН
.