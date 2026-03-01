При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб человек

КАИР, 1 мар — РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали при атаке Ирана на аэропорт в Абу-Даби.

" Управление подтвердило инцидент в международном аэропорту Заид, который привел к гибели одного гражданина азиатской страны и ранению семерых человек", — говорится в заявлении.

© REUTERS / Amr Alfiky Работа ПВО в Абу-Даби © REUTERS / Amr Alfiky Работа ПВО в Абу-Даби

Сложная обстановка складывается и в Дубае: город, где отдыхает большое количество россиян, со вчерашнего дня подвергается налету иранских дронов и ракет. Ночью после атаки на аэропорт пострадали четыре человека. Осколки от снарядов повредили несколько отелей. По данным агентства Fars, под удар попала штаб-квартира ЦРУ США.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.