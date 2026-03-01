Рейтинг@Mail.ru
22:33 01.03.2026
Etihad Airways отменила все рейсы в аэропорт Абу-Даби
Авиакомпания Etihad Airways отменяет все рейсы в международный аэропорт Абу-Даби и из него до 2 марта 14.00 по местному времени, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.03.2026
абу-даби, оаэ, etihad airways, военная операция сша и израиля против ирана, сша, в мире
Абу-Даби, ОАЭ, Etihad Airways, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, В мире
Etihad Airways отменила все рейсы в аэропорт Абу-Даби до 2 марта

БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Авиакомпания Etihad Airways отменяет все рейсы в международный аэропорт Абу-Даби и из него до 2 марта 14.00 по местному времени, говорится в заявлении авикомпании.
"Закрытие регионального воздушного пространства продолжает оказывать влияние на работу Etihad. Все рейсы в Абу-Даби и из него приостановлены до 14.00 по времени ОАЭ понедельника, 2 марта", - говорится в заявлении.

Абу-ДабиОАЭEtihad AirwaysВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала