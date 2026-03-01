https://ria.ru/20260301/abu-dabi-2077741663.html
Etihad Airways отменила все рейсы в аэропорт Абу-Даби
Авиакомпания Etihad Airways отменяет все рейсы в международный аэропорт Абу-Даби и из него до 2 марта 14.00 по местному времени, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.03.2026
