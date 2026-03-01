https://ria.ru/20260301/abu-dabi-2077665865.html
В Абу-Даби слышны взрывы
В Абу-Даби слышны взрывы - РИА Новости, 01.03.2026
В Абу-Даби слышны взрывы
Взрывы слышны в районе аэропорта в Абу-Даби, жители укрываются в домах на нижних этажах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:04:00+03:00
2026-03-01T15:04:00+03:00
2026-03-01T15:14:00+03:00
абу-даби
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077473407_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a8287a208c689cc69b6ca1e55d49dcbc.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077473407_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7bae194f59962cd90fbd72883c65ad21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абу-даби, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Абу-Даби, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
АБУ-ДАБИ, 1 мар - РИА Новости. Взрывы слышны в районе аэропорта в Абу-Даби, жители укрываются в домах на нижних этажах, передает корреспондент РИА Новости.
Жители домов в районе аэропорта спускаются на самые нижние этажи и парковку, чтобы переждать.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран в ответ нанес ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Российские авиакомпании заявили о вынужденной отмене части рейсов в и из Дубая и Абу-Даби из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.