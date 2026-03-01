Рейтинг@Mail.ru
12:41 01.03.2026
Абоненты "Билайна" могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи"
Абоненты "Билайна" могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи"
Абоненты "Билайна", находящиеся в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи" независимо от баланса, заявил оператор связи в РИА Новости, 01.03.2026
Абоненты "Билайна" могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи"

Абоненты "Билайна" на Ближнем Востоке могут бесплатно позвонить на горячую линию

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Абоненты "Билайна", находящиеся в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи" независимо от баланса, заявил оператор связи в своем Telegram-канале.
Накануне ассоциация "Турпомощь" в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и временным изменением авиасообщения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Кувейтом открыла горячую линию для российских организованных туристов. Телефон горячей линии: +7 (499) 678-12-03.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Если вы находитесь в этих странах Ближнего Востока и являетесь клиентом Билайна, звоните бесплатно на номер +7 (499) 678-12-03 вне зависимости от состояния вашего счета", - добавили там.
Отмечается, что по этому номеру можно получить помощь и консультации по вопросам перелетов, проживания и взаимодействию с туроператорами.
Туроператор рассказал, куда поедут туристы на фоне ситуации в ОАЭ
