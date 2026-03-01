https://ria.ru/20260301/abonenty-2077639069.html
Абоненты "Билайна" могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи"
Абоненты "Билайна" могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи"
Абоненты "Билайна", находящиеся в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи" независимо от баланса, заявил оператор связи в РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T12:41:00+03:00
Абоненты "Билайна" могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи"
