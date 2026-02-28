https://ria.ru/20260228/zvuki-2077372657.html
В иранском городе Исфахан прогремели взрывы
В иранском городе Исфахан прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
В иранском городе Исфахан прогремели взрывы
Звуки взрывов слышны на юге иранского города Исфахан, передает иранское агентство IRNA. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:29:00+03:00
2026-02-28T11:29:00+03:00
2026-02-28T11:29:00+03:00
в мире
исфахан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036652559_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_02e5794874e8f7c742cbba464918764d.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077371183.html
исфахан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036652559_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_26035792b2688240b8340e5650d62ac1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исфахан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Исфахан, Военная операция США и Израиля против Ирана
В иранском городе Исфахан прогремели взрывы
На юге иранского города Исфахан прогремели взрывы