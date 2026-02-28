Рейтинг@Mail.ru
11:29 28.02.2026
В иранском городе Исфахан прогремели взрывы
В иранском городе Исфахан прогремели взрывы
Звуки взрывов слышны на юге иранского города Исфахан, передает иранское агентство IRNA. РИА Новости, 28.02.2026
2026
в мире, исфахан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Исфахан, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Maya Levin
Израильский военный. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Звуки взрывов слышны на юге иранского города Исфахан, передает иранское агентство IRNA.
"Звуки взрывов слышны в южных частях города Исфахан", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
США уничтожат ракетную индустрию Ирана, заявил Трамп
