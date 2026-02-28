Рейтинг@Mail.ru
Пугачева продлила право на товарный знак для работы в России - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/znak-2077330792.html
Пугачева продлила право на товарный знак для работы в России
Пугачева продлила право на товарный знак для работы в России - РИА Новости, 28.02.2026
Пугачева продлила право на товарный знак для работы в России
Певица Алла Пугачева продлила право товарные знаки "Алла" и "Алла Борисовна" в России до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T04:47:00+03:00
2026-02-28T04:47:00+03:00
общество
россия
израиль
алла пугачева
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070743306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_564e83ccb87d9494e097430fe04a27ee.jpg
https://ria.ru/20260224/pugacheva-2076495543.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070743306_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_331cf8664fcba7909691509793266393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, израиль, алла пугачева, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Общество, Россия, Израиль, Алла Пугачева, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Пугачева продлила право на товарный знак для работы в России

РИА Новости: Пугачева продлила право на товарный знак "Алла Борисовна" в РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Певица Алла Пугачева продлила право товарные знаки "Алла" и "Алла Борисовна" в России до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, действие исключительного права на товарные знаки "Алла" и "Алла Борисовна" должно истечь в апреле 2026 года. Однако Пугачева подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения.
Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление певицы и продлив срок действия знаков до апреля 2036 года.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". Она возвращалась в Россию 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Представитель Пугачевой допустила приезд певицы в Россию в этом году
24 февраля, 19:21
 
ОбществоРоссияИзраильАлла ПугачеваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала