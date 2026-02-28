https://ria.ru/20260228/znak-2077330792.html
Пугачева продлила право на товарный знак для работы в России
Певица Алла Пугачева продлила право товарные знаки "Алла" и "Алла Борисовна" в России до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 28.02.2026
