Рейтинг@Mail.ru
Многоснежные зимы в Центральной России становятся нормой, рассказал ученый - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/zima-2077317577.html
Многоснежные зимы в Центральной России становятся нормой, рассказал ученый
Многоснежные зимы в Центральной России становятся нормой, рассказал ученый - РИА Новости, 28.02.2026
Многоснежные зимы в Центральной России становятся нормой, рассказал ученый
Рекордно снежные зимы эпизодически становятся новой нормой в Центральной России, заявил РИА Новости ученый, специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T00:15:00+03:00
2026-02-28T00:15:00+03:00
земля
москва
михаил иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625867_0:152:3151:1924_1920x0_80_0_0_a38e805d16791271908752a674a7fbb8.jpg
https://ria.ru/20260117/klimat-2068447125.html
земля
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625867_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_4fcceaac925132d32e86d718309d8e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, москва, михаил иванов
Земля, Москва, Михаил Иванов
Многоснежные зимы в Центральной России становятся нормой, рассказал ученый

РИА Новости: многоснежные зимы в Центральной России становятся нормой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТрактор убирает снег в Москве
Трактор убирает снег в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Трактор убирает снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рекордно снежные зимы эпизодически становятся новой нормой в Центральной России, заявил РИА Новости ученый, специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил Иванов.
По его словам, зимы последних лет характеризовались значительной изменчивостью, то малоснежные, как прошлая и 2020, то многоснежные, как в 2024 и 2021. Этой зимой высота сугробов в Москве превысила наиболее многоснежные зимы 1994, 2001, 2013, а 25 февраля побила рекорд зимы 1966 года.
"В целом в последние годы прослеживается тенденция значительной вариативности снежности. В 60-е и 70-е годы было стабильно довольно-таки снежно, в последние десятилетия - рекордно многоснежные зимы эпизодически становятся новой нормой в Центральной России", - сказал ученый.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет
17 января, 02:30
 
ЗемляМоскваМихаил Иванов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала