Многоснежные зимы в Центральной России становятся нормой, рассказал ученый

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рекордно снежные зимы эпизодически становятся новой нормой в Центральной России, заявил РИА Новости ученый, специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил Иванов.

"В целом в последние годы прослеживается тенденция значительной вариативности снежности. В 60-е и 70-е годы было стабильно довольно-таки снежно, в последние десятилетия - рекордно многоснежные зимы эпизодически становятся новой нормой в Центральной России", - сказал ученый.