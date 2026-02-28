https://ria.ru/20260228/zhkkh-2077328879.html
В ГД напомнили о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ
Начиная с марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с десятого на 15-е число месяца, кроме того, квитанции за жилищно-коммунальные услуги... РИА Новости, 28.02.2026
РИА Новости: крайний срок оплаты услуг ЖКХ в РФ переносится на 15-е число месяца