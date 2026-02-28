Рейтинг@Mail.ru
В ГД напомнили о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 28.02.2026
03:56 28.02.2026
В ГД напомнили о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ
В ГД напомнили о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ
общество, россия, владимир кошелев, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ
В ГД напомнили о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ

РИА Новости: крайний срок оплаты услуг ЖКХ в РФ переносится на 15-е число месяца

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Начиная с марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с десятого на 15-е число месяца, кроме того, квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут приходить не с первого, а с пятого числа месяца, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"С 1 марта крайний срок оплаты ЖКУ сдвигается с десятого на 15-е число каждого месяца. Также переносится срок предоставления платежных документов, на основании которых вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги - с первого на пятое число месяца", - рассказал Кошелев.
Парламентарий отметил, что изменения имеют существенное значение для комфорта и финансового благополучия граждан.
Женщина проверяет правильность заполнения квитанций об оплате коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Эксперт оценил возможный объем компенсации пенсионерам за услуги ЖКХ
ОбществоРоссияВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
