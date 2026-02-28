В ГД напомнили о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Начиная с марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с десятого на 15-е число месяца, кроме того, квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут приходить не с первого, а с пятого числа месяца, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.