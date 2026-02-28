Рейтинг@Mail.ru
Жительница Дохи рассказала о серии взрывов каждые 30-40 минут
15:53 28.02.2026 (обновлено: 16:25 28.02.2026)
Жительница Дохи рассказала о серии взрывов каждые 30-40 минут
Жительница Дохи рассказала о серии взрывов каждые 30-40 минут
Жители столицы Катара слышат серии из пяти-шести взрывов каждые 30-40 минут, рассказала РИА Новости живущая в столице Катаре Дохе гражданка Киргизии. РИА Новости, 28.02.2026
Жительница Дохи рассказала о серии взрывов каждые 30-40 минут

Дым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Жители столицы Катара слышат серии из пяти-шести взрывов каждые 30-40 минут, рассказала РИА Новости живущая в столице Катаре Дохе гражданка Киргизии.
"Взрывы слышны, грохот, дрожат окна. По ощущениям близко, но не видно. Думаю, это слышно, как сбивают ракеты. Периодичность - каждые 30-40 минут по пять-шесть взрывов", - рассказала агентству очевидица.
По ее словам, воздушной тревоги нет, но приходят уведомления на телефон.
"Были оповещения, что не нужно покидать дома, и нужно воздержаться от посещения людных мест", - добавила она.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Тегеране при атаке Израиля произошло не менее пяти взрывов
