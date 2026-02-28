https://ria.ru/20260228/zhitelnitsa-2077444956.html
Жительница Дохи рассказала о серии взрывов каждые 30-40 минут
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Жители столицы Катара слышат серии из пяти-шести взрывов каждые 30-40 минут, рассказала РИА Новости живущая в столице Катаре Дохе гражданка Киргизии.
"Взрывы слышны, грохот, дрожат окна. По ощущениям близко, но не видно. Думаю, это слышно, как сбивают ракеты. Периодичность - каждые 30-40 минут по пять-шесть взрывов", - рассказала агентству очевидица.
По ее словам, воздушной тревоги нет, но приходят уведомления на телефон.
"Были оповещения, что не нужно покидать дома, и нужно воздержаться от посещения людных мест", - добавила она.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>