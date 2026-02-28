Дым на месте взрыва в Дохе

© REUTERS / Mohammed Salem Дым на месте взрыва в Дохе

Жительница Дохи рассказала о серии взрывов каждые 30-40 минут

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Жители столицы Катара слышат серии из пяти-шести взрывов каждые 30-40 минут, рассказала РИА Новости живущая в столице Катаре Дохе гражданка Киргизии.

"Взрывы слышны, грохот, дрожат окна. По ощущениям близко, но не видно. Думаю, это слышно, как сбивают ракеты. Периодичность - каждые 30-40 минут по пять-шесть взрывов", - рассказала агентству очевидица.

По ее словам, воздушной тревоги нет, но приходят уведомления на телефон.