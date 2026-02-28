Рейтинг@Mail.ru
Жителей Тель-Авива своевременно предупреждают об обстрелах - РИА Новости, 28.02.2026
23:43 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/zhiteli-2077550502.html
Жителей Тель-Авива своевременно предупреждают об обстрелах
Жителей Тель-Авива своевременно предупреждают об обстрелах

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Жителей и гостей Тель-Авива своевременно предупреждают об обстрелах, оповещение с указанием ближайшего убежища и расчетным временем прибытия к нему приходит на телефон, рассказала РИА Новости россиянка, которая сейчас находится в Тель-Авиве.
"В зависимости от местоположения присылают оповещение, предупреждение. Там указано, сколько времени нужно, чтобы добраться до ближайшего убежища. В зависимости от региона и района это где-то 30 секунд, где-то 60, 90 или немного больше… И этого времени обычно достаточно, чтобы дойти спокойно, не бежать, не паниковать", - рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в Тель-Авиве обычно под каждым зданием есть убежище.
"Обычно после оповещения нужно 10 минут побыть в убежище или дождаться также оповещения, которое говорит, что можно выходить", - рассказала девушка.
В момент предупреждения телефон вибрирует, издается специфический сигнал, то есть пропустить его крайне сложно, подчеркнула собеседница агентства.
"И также дополнительно есть сирена или звуковой сигнал на улице, но он не очень громкий. То есть дополнительной тревоги из-за сирен тут вообще нет", - отметила она, назвав ситуацию в городе спокойной.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
