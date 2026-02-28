https://ria.ru/20260228/zhiteli-2077487057.html
Жители Израиля бросились скупать продукты в магазинах
Жители Израиля бросились скупать продукты в магазинах
Жители Тель-Авива в первые часы эскалации с Ираном бросились в открытые по субботам магазины, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, фиксировался ажиотаж РИА Новости, 28.02.2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Жители Тель-Авива в первые часы эскалации с Ираном бросились в открытые по субботам магазины, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, фиксировался ажиотаж и большие очереди, однако сейчас уже все спокойно, рассказали РИА Новости в одной из торговых сетей.
"Людей было очень много, покупки делались очень большие. Сметается вода и товары первой необходимости, крупы, яйца, молочные продукты", - поделился впечатлениями сотрудник продуктового магазина на севере города.
При этом раскупленный товар быстро восполнили, так как были заранее сформированы запасы. Проблем с поставками в торговых сетях также не ожидают.
В настоящее время в магазинах народу совсем мало, так как большинство жителей находятся в защищенных помещениях из-за непрекращающегося гула сирен тревоги.
С утра субботы в Тель-Авиве
тревога срабатывала около 10 раз. Данных о пострадавших в Израиле
от обстрелов не поступало. Населению предписано находиться в защищенных помещениях во время ракетных обстрелов.
США
и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве
при посредничестве Омана
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.