Рейтинг@Mail.ru
Жители Израиля бросились скупать продукты в магазинах - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/zhiteli-2077487057.html
Жители Израиля бросились скупать продукты в магазинах
Жители Израиля бросились скупать продукты в магазинах - РИА Новости, 28.02.2026
Жители Израиля бросились скупать продукты в магазинах
Жители Тель-Авива в первые часы эскалации с Ираном бросились в открытые по субботам магазины, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, фиксировался ажиотаж РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:32:00+03:00
2026-02-28T18:32:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077443656_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_47755f2a6d9fcd2709ed142712bef84d.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077485281.html
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077426465.html
https://ria.ru/20260228/operatsiya-2077439480.html
иран
израиль
сша
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077443656_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_2da21c148a994d20774d9588fd8f8f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана, тель-авив
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тель-Авив
Жители Израиля бросились скупать продукты в магазинах

РИА Новости: израильтяне бросились скупать продукты на фоне эскалации с Ираном

© REUTERS / Rami ShlushВзрыв снаряда в Хайфе
Взрыв снаряда в Хайфе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Rami Shlush
Взрыв снаряда в Хайфе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Жители Тель-Авива в первые часы эскалации с Ираном бросились в открытые по субботам магазины, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, фиксировался ажиотаж и большие очереди, однако сейчас уже все спокойно, рассказали РИА Новости в одной из торговых сетей.
"Людей было очень много, покупки делались очень большие. Сметается вода и товары первой необходимости, крупы, яйца, молочные продукты", - поделился впечатлениями сотрудник продуктового магазина на севере города.
Последствия американо-израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана
Вчера, 18:22
При этом раскупленный товар быстро восполнили, так как были заранее сформированы запасы. Проблем с поставками в торговых сетях также не ожидают.
В настоящее время в магазинах народу совсем мало, так как большинство жителей находятся в защищенных помещениях из-за непрекращающегося гула сирен тревоги.
С утра субботы в Тель-Авиве тревога срабатывала около 10 раз. Данных о пострадавших в Израиле от обстрелов не поступало. Населению предписано находиться в защищенных помещениях во время ракетных обстрелов.
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Будет сложно". СМИ узнали, как операция США в Иране повлияет на Украину
Вчера, 14:57
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В США нашли виновного в начале военной операции против Ирана
Вчера, 15:34
 
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала