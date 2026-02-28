Жители Израиля бросились скупать продукты в магазинах

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Жители Тель-Авива в первые часы эскалации с Ираном бросились в открытые по субботам магазины, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, фиксировался ажиотаж и большие очереди, однако сейчас уже все спокойно, рассказали РИА Новости в одной из торговых сетей.

"Людей было очень много, покупки делались очень большие. Сметается вода и товары первой необходимости, крупы, яйца, молочные продукты", - поделился впечатлениями сотрудник продуктового магазина на севере города.

При этом раскупленный товар быстро восполнили, так как были заранее сформированы запасы. Проблем с поставками в торговых сетях также не ожидают.

В настоящее время в магазинах народу совсем мало, так как большинство жителей находятся в защищенных помещениях из-за непрекращающегося гула сирен тревоги.

С утра субботы в Тель-Авиве тревога срабатывала около 10 раз. Данных о пострадавших в Израиле от обстрелов не поступало. Населению предписано находиться в защищенных помещениях во время ракетных обстрелов.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана