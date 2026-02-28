https://ria.ru/20260228/zemletryasenie-2077334317.html
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 28.02.2026
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около острова Миякодзима на юге префектуры Окинава, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
япония
окинава
в мире, япония, окинава
