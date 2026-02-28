Рейтинг@Mail.ru
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/zemletryasenie-2077334317.html
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 28.02.2026
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около острова Миякодзима на юге префектуры Окинава, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T06:07:00+03:00
2026-02-28T06:07:00+03:00
в мире
япония
окинава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
https://ria.ru/20260228/zemletryasenie-2077325807.html
япония
окинава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, окинава
В мире, Япония, Окинава
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 28 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около острова Миякодзима на юге префектуры Окинава, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Очаг залегал на глубине 20 километров. Угроза цунами не объявлялась.
Максимальная сила подземных толчков составила два балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
У побережья Новороссийска произошло землетрясение
02:57
 
В миреЯпонияОкинава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала