У побережья Новороссийска произошло землетрясение

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в районе Новороссийска, повреждений и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"В районе Новороссийска зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

По данным сейсмостанции, эпицентр - в море, на глубине порядка десяти километров. Отмечается, что интенсивность подземных толчков составила два-три балла.