У побережья Новороссийска произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в районе Новороссийска, повреждений и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 28.02.2026
происшествия
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в районе Новороссийска, повреждений и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В районе Новороссийска
зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера", - говорится в Telegram-канале
оперштаба.
По данным сейсмостанции, эпицентр - в море, на глубине порядка десяти километров. Отмечается, что интенсивность подземных толчков составила два-три балла.
Уточняется, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших нет.