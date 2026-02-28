Рейтинг@Mail.ru
У побережья Новороссийска произошло землетрясение - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/zemletryasenie-2077325807.html
У побережья Новороссийска произошло землетрясение
У побережья Новороссийска произошло землетрясение - РИА Новости, 28.02.2026
У побережья Новороссийска произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в районе Новороссийска, повреждений и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T02:57:00+03:00
2026-02-28T02:57:00+03:00
происшествия
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
https://ria.ru/20260226/zemletryasenie-2076783240.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
У побережья Новороссийска произошло землетрясение

У побережья Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,5

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в районе Новороссийска, повреждений и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В районе Новороссийска зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
По данным сейсмостанции, эпицентр - в море, на глубине порядка десяти километров. Отмечается, что интенсивность подземных толчков составила два-три балла.
Уточняется, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших нет.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
У берегов Курил произошло землетрясение
26 февраля, 03:35
 
ПроисшествияНовороссийскКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала