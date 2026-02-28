СМИ рассказали о выходке Зеленского назло Трампу

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не присутствовал на заседании Совета мира президента США Дональда Трампа, где обсуждалась судьба Украины, передает The Hill.
"Его отсутствие стало наиболее характерной чертой саммита. В то время как такие лидеры, как Виктор Орбан из Венгрии и Хавьер Милей из Аргентины, собрались, чтобы поднять тост за новую эру "коммерческой дипломатии", человек, судьба страны которого была главной темой обсуждения, находился в другом месте", — говорится в материале.
По мнению издания, своим отсутствием Зеленский хотел показать, что выживание государства "нельзя купить или продать, как проблемный актив при слиянии компаний в сфере недвижимости".
В январе издание "Украинская правда" сообщила, что Киев получил приглашение в "Совет мира" от президента США Дональда Трампа, но ответа пока не давал.
По данным газеты Financial Times, Зеленский пока не готов принять предложение, после того как в структуру пригласили президента России Владимира Путина и ряд лидеров других государств, поддерживающих Москву.