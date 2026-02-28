Рейтинг@Mail.ru
"Русские хотят": на Западе вышли из себя из-за слов Зеленского
02:04 28.02.2026 (обновлено: 03:34 28.02.2026)
"Русские хотят": на Западе вышли из себя из-за слов Зеленского
"Русские хотят": на Западе вышли из себя из-за слов Зеленского
Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского за слова о неважности выборов на Украине. РИА Новости, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского за слова о неважности выборов на Украине.
"Первая в мире "демократия", где выборы не важны… За это платите ВЫ. Отвечая на его вопрос: и американцы, и русские хотят, чтобы Зеленский ушел. Он безумен", — написал эксперт в ответ на заявление главы киевского режима об отсутствии выборов в стране.
01:33
Накануне Зеленский оправдал отсутствие выборов тем, что для населения Украины они якобы не важны, задавшись при этом вопросом, посему этого так хотят Москва и Вашингтон.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом в середине февраля 2026 года он допустил проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом. Однако после этого заявлений на эту тему не последовало.
