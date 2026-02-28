https://ria.ru/20260228/zakharova-2077540882.html
Запад игнорирует информацию о погибших в Иране детях, заявила Захарова
Запад игнорирует информацию о погибших в Иране детях, заявила Захарова
иран
израиль
сша
Запад игнорирует информацию о погибших в Иране детях, заявила Захарова
Захарова: Запад не замечает данные о погибших при ударах по Ирану детях МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запад намеренно не замечает информации о погибших детях в результате нанесения ударов США и Израиля по Ирану, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Но на сегодняшний момент они (западные СМИ - ред.) не заметили. Об убитых детях, о по-настоящему, не придуманно, не мифологизированно, а по-настоящему расстрелянных, разбомбленных, уничтоженных школах, спортивных и социальных объектах. Нет они это не заметили", - сказа дипломат в эфире программы "
Соловьев Лайф
".
По ее словам, они практически не уделяют никакого внимания данным событиям.
"Это намеренная тактика", - подчеркнула
Захарова
.
США
и
Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории
Ирана
, в том числе по
Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе
Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана © AP Photo
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
