© AP Photo На месте удара по школе на юге Ирана

Запад игнорирует информацию о погибших в Иране детях, заявила Захарова

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запад намеренно не замечает информации о погибших детях в результате нанесения ударов США и Израиля по Ирану, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Но на сегодняшний момент они (западные СМИ - ред.) не заметили. Об убитых детях, о по-настоящему, не придуманно, не мифологизированно, а по-настоящему расстрелянных, разбомбленных, уничтоженных школах, спортивных и социальных объектах. Нет они это не заметили", - сказа дипломат в эфире программы " Соловьев Лайф ".

По ее словам, они практически не уделяют никакого внимания данным событиям.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.