В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Арцизе в Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T00:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
страна.ua
одесская область, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Страна.ua
