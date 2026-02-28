https://ria.ru/20260228/vzryv-2077550173.html
В Катаре прогремели мощные взрывы
В Катаре прогремели мощные взрывы
Новая серия мощных взрывов раздалась по всему Катару, корреспондент РИА Новости наблюдал работу ПВО на юге Дохи, куда летит наибольшее количество ракет. РИА Новости, 01.03.2026
2026-02-28T23:42:00+03:00
2026-02-28T23:42:00+03:00
2026-03-01T01:02:00+03:00
катар
доха
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
катар, доха, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, Доха, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В Катаре прогремели мощные взрывы
РИА Новости: на всей территории Катара раздалась новая серия мощных взрывов