В Катаре прогремели мощные взрывы
23:42 28.02.2026 (обновлено: 01:02 01.03.2026)
В Катаре прогремели мощные взрывы
В Катаре прогремели мощные взрывы
Новая серия мощных взрывов раздалась по всему Катару, корреспондент РИА Новости наблюдал работу ПВО на юге Дохи, куда летит наибольшее количество ракет. РИА Новости, 01.03.2026
В Катаре прогремели мощные взрывы

РИА Новости: на всей территории Катара раздалась новая серия мощных взрывов

ДОХА, 28 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Новая серия мощных взрывов раздалась по всему Катару, корреспондент РИА Новости наблюдал работу ПВО на юге Дохи, куда летит наибольшее количество ракет.
По свидетельству РИА Новости, от звуков разрывов жители близлежащих домов выбежали на улицы, пытаясь найти укрытие. Слышны сирены машин скорой помощи.
Через несколько минут раздались сильные новые разрывы. Жители севера Катара рассказали РИА Новости, что в их населенных пунктах также слышны взрывы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Жители Катара раскупают продовольственные товары долгого хранения
