Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 28.02.2026
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает украинское агентство Укринформ. РИА Новости, 28.02.2026
