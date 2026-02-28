https://ria.ru/20260228/vzryv-2077363350.html
В иранском городе Илам прогремел взрыв
Взрыв слышен в городе Илам на западе Ирана, передает агентство IRNA. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
израиль
иран
израиль
в мире, иран, израиль
В городе Илам на западе Ирана прогремел взрыв