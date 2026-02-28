Рейтинг@Mail.ru
В иранском городе Илам прогремел взрыв - РИА Новости, 28.02.2026
10:39 28.02.2026
В иранском городе Илам прогремел взрыв
В иранском городе Илам прогремел взрыв - РИА Новости, 28.02.2026
В иранском городе Илам прогремел взрыв
Взрыв слышен в городе Илам на западе Ирана, передает агентство IRNA. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
израиль
иран
израиль
2026
Новости
ru-RU
в мире, иран, израиль
В мире, Иран, Израиль
В иранском городе Илам прогремел взрыв

В городе Илам на западе Ирана прогремел взрыв

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / WANA
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Взрыв слышен в городе Илам на западе Ирана, передает агентство IRNA.
Министерство обороны Израиля в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
"Взрыв слышен в городе Илам", - говорится в сообщении.
Последствия американо-израильского удара по Тегерану
ОнлайнВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж
Вчера, 10:04
 
В миреИранИзраиль
 
 
Военная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж
