При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадали мужчина и ребенок
00:17 28.02.2026 (обновлено: 09:48 28.02.2026)
При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадали мужчина и ребенок
При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадали мужчина и ребенок - РИА Новости, 28.02.2026
При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадали мужчина и ребенок
Маленькая девочка и мужчина пострадали в результате взрыва в квартире на юго-западе Москвы, рассказала журналистам очевидец. РИА Новости, 28.02.2026
происшествия
москва
москва
происшествия, москва
Происшествия, Москва
При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадали мужчина и ребенок

При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадали мужчина и девочка

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Маленькая девочка и мужчина пострадали в результате взрыва в квартире на юго-западе Москвы, рассказала журналистам очевидец.
Ранее сообщалось, что в доме по улице Кадырова на юго-западе Москвы произошел взрыв. В префектуре ЮЗАО РИА Новости позднее рассказали, что в результате взрыва пострадали двое. Окно квартиры и участок наружной стены одной из комнат были повреждены. Кроме того, был открыт ПВР в школе №1492.
"Мужчину вывели (из дома – ред.) и девочку…девочка маленькая, наверное, лет 7-8. На руках ее (вынесли – ред.)", - сказала женщина.
Работа сотрудников экстренных служб на месте взрыва в жилом доме на улице Кадырова на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Окно и стена в квартире повреждены из-за взрыва в доме в Москве
Происшествия
 
 
