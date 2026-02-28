https://ria.ru/20260228/vzryv-2077317695.html
При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадали мужчина и ребенок
При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадали мужчина и ребенок
Маленькая девочка и мужчина пострадали в результате взрыва в квартире на юго-западе Москвы, рассказала журналистам очевидец. РИА Новости, 28.02.2026
