Зеленский оправдал отсутствие выборов на Украине
Зеленский оправдал отсутствие выборов на Украине
Зеленский оправдал отсутствие выборов на Украине
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News оправдал отмену выборов на Украине тем, что украинцам выборы не важны. РИА Новости, 28.02.2026
Зеленский оправдал отсутствие выборов на Украине
Зеленский оправдал отсутствие выборов на Украине тем, что украинцам они не важны