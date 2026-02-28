Рейтинг@Mail.ru
Зеленский оправдал отсутствие выборов на Украине - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 28.02.2026 (обновлено: 05:58 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/vybory-2077319527.html
Зеленский оправдал отсутствие выборов на Украине
Зеленский оправдал отсутствие выборов на Украине - РИА Новости, 28.02.2026
Зеленский оправдал отсутствие выборов на Украине
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News оправдал отмену выборов на Украине тем, что украинцам выборы не важны. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T00:47:00+03:00
2026-02-28T05:58:00+03:00
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684354_0:186:3071:1914_1920x0_80_0_0_6f3d43f0cdb7f4d5dc5c926e5aa81c3a.jpg
https://ria.ru/20260223/zaluzhnyj-2076265370.html
https://ria.ru/20260227/konkurenty-2077039819.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684354_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a0213d1f7b4c8ed98594c79c80ccdd7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский оправдал отсутствие выборов на Украине

Зеленский оправдал отсутствие выборов на Украине тем, что украинцам они не важны

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News оправдал отмену выборов на Украине тем, что украинцам выборы не важны.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Залужный заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах
23 февраля, 20:20
"У меня есть вопрос. Почему выборы на Украине настолько важны для русских, американцев и не важны для украинцев?" — сказал Зеленский.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом в середине февраля 2026 года он допустил проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом. Однако после этого заявлений на эту тему не последовало.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Украинцы стали чаще искать возможных конкурентов Зеленского на выборах
Вчера, 05:51
 
УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала