ВВС Израиля продолжают действовать в Иране, заявила ЦАХАЛ

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС страны продолжают действовать в Иране.
"ВВС Израиля продолжают действовать в Иране", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Примечательно, что удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>