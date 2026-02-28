Вучич сравнил атаку на Иран и агрессию на Югославию 1999 года

БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич провел параллели между операцией США и Израиля против Ирана и агрессией НАТО в 1999 году на Союзную республику Югославия.
"Главная борьба будет вокруг смены власти. Как и у нас - они лгали о некой гуманитарной катастрофе, а суть была в двух вещах: смене режима в Белграде в 1999-2000 годах и получении "независимости" Косово и отторжении 14% территории Сербии", - сказал Вучич в эфире TV Informer.
По его словам в нынешней ситуации речь идёт о попытке захватить всю власть в Иране, потому что "поворот Ирана к - как они говорят - западным ценностям изменит экономическую систему мира".
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.