Вице-премьер Сербии Дачич остается без сознания, заявил Вучич - РИА Новости, 28.02.2026
16:33 28.02.2026
Вице-премьер Сербии Дачич остается без сознания, заявил Вучич
БЕЛГРАД, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич остаётся без сознания, подключенным к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), о прогнозах говорить рано, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Дачич был принят в среду в Клинику пульмонологии Клинического центра Сербии с двусторонним воспалением лёгких и подключен к аппарату ИВЛ. Как рассказали утром в субботу представители клиники пульмонологии Клинического центра, состояние пациента стабильное, проводится интенсивное лечение.
"Он все время на аппарате ИВЛ, без сознания, но сегодня утром в меньшей степени требовался аппарат - на 50%, а раньше на 65%. Положение немного лучше, но здесь и осложнения от других заболеваний, любой прогноз будет ненужным и излишним", - заявил президент Сербии в эфире TV Informer и добавил, что остаётся молиться Богу и верить в выздоровление Дачича, "врачи делают все возможное".
МВД Сербии накануне опубликовало выдержки из письма поддержки Дачича главы МИД РФ Сергея Лаврова, который подчеркнул, что вклад сербского министра в сотрудничество Москвы и Белграда "трудно переоценить". Слова поддержки также направили министры из Венгрии, Австрии, Северной Македонии.
Дачич возглавляет Социалистическую партию Сербии (СПС) - крупнейшего коалиционного партнера правящей Сербской прогрессивной партии президента Вучича. Шестидесятилетний политик, который в разные годы был премьером, вице-премьером и главой МИД и МВД Сербии, ранее сообщал, что болеет сахарным диабетом.
Ивиц Дачич - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Состояние вице-премьера Сербии опасно для жизни, пишут СМИ
25 февраля, 23:37
 
В миреСербияСоюз Правых СилИвица ДачичАлександр ВучичСергей ЛавровМоскваРоссия
 
 
