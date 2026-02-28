Вице-премьер Сербии Дачич остается без сознания, заявил Вучич

"Он все время на аппарате ИВЛ, без сознания, но сегодня утром в меньшей степени требовался аппарат - на 50%, а раньше на 65%. Положение немного лучше, но здесь и осложнения от других заболеваний, любой прогноз будет ненужным и излишним", - заявил президент Сербии в эфире TV Informer и добавил, что остаётся молиться Богу и верить в выздоровление Дачича, "врачи делают все возможное".