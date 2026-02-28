https://ria.ru/20260228/vuchich-2077455291.html
Вице-премьер Сербии Дачич остается без сознания, заявил Вучич
Вице-премьер Сербии Дачич остается без сознания, заявил Вучич
БЕЛГРАД, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич остаётся без сознания, подключенным к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), о прогнозах говорить рано, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Дачич
был принят в среду в Клинику пульмонологии Клинического центра Сербии
с двусторонним воспалением лёгких и подключен к аппарату ИВЛ. Как рассказали утром в субботу представители клиники пульмонологии Клинического центра, состояние пациента стабильное, проводится интенсивное лечение.
"Он все время на аппарате ИВЛ, без сознания, но сегодня утром в меньшей степени требовался аппарат - на 50%, а раньше на 65%. Положение немного лучше, но здесь и осложнения от других заболеваний, любой прогноз будет ненужным и излишним", - заявил президент Сербии в эфире TV Informer и добавил, что остаётся молиться Богу и верить в выздоровление Дачича, "врачи делают все возможное".
МВД Сербии накануне опубликовало выдержки из письма поддержки Дачича главы МИД РФ Сергея Лаврова
, который подчеркнул, что вклад сербского министра в сотрудничество Москвы
и Белграда
"трудно переоценить". Слова поддержки также направили министры из Венгрии
, Австрии
, Северной Македонии
.
Дачич возглавляет Социалистическую партию Сербии (СПС
) - крупнейшего коалиционного партнера правящей Сербской прогрессивной партии президента Вучича
. Шестидесятилетний политик, который в разные годы был премьером, вице-премьером и главой МИД и МВД Сербии, ранее сообщал, что болеет сахарным диабетом.