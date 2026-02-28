https://ria.ru/20260228/vsu-2077480700.html
В Курской области мирный житель пострадал после удара дрона ВСУ
В Курской области мирный житель пострадал после удара дрона ВСУ - РИА Новости, 28.02.2026
В Курской области мирный житель пострадал после удара дрона ВСУ
Мирный житель получил ранения в результате удара БПЛА в селе Вишнево Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:53:00+03:00
2026-02-28T17:53:00+03:00
2026-02-28T17:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415310_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_af81b45a265fa56ba3d2fa72ee7e9984.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
беловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415310_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c387238c4683505c6a3ee1af4a4588a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, беловский район, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курской области мирный житель пострадал после удара дрона ВСУ
В Курской области мирный житель получил ранения после удара дрона ВСУ