Рейтинг@Mail.ru
В Курской области мирный житель пострадал после удара дрона ВСУ - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/vsu-2077480700.html
В Курской области мирный житель пострадал после удара дрона ВСУ
В Курской области мирный житель пострадал после удара дрона ВСУ - РИА Новости, 28.02.2026
В Курской области мирный житель пострадал после удара дрона ВСУ
Мирный житель получил ранения в результате удара БПЛА в селе Вишнево Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:53:00+03:00
2026-02-28T17:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415310_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_af81b45a265fa56ba3d2fa72ee7e9984.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
беловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415310_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c387238c4683505c6a3ee1af4a4588a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, беловский район, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курской области мирный житель пострадал после удара дрона ВСУ

В Курской области мирный житель получил ранения после удара дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль реанимации на дороге
Автомобиль реанимации на дороге - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль реанимации на дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате удара БПЛА в селе Вишнево Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Вражеский БПЛА сегодня атаковал село Вишнево Беловского района. В результате удара ранение получил местный житель 1974 года рождения", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что у пострадавшего баротравма, от госпитализации он отказался. Из-за атаки частично повреждён автомобиль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБеловский районАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала