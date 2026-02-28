Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 28.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 28.02.2026
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности "Юга"
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности "Юга"
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности "Юга"

ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня и два орудия полевой артиллерии в зоне ответственности подразделений группировки "Юг", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Каленики, Рай-Александровка и Кривая Лука ЛУКА Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
