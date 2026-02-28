https://ria.ru/20260228/vsu-2077386790.html
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности "Юга"
ВСУ за сутки потеряли до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня и два орудия полевой... РИА Новости, 28.02.2026
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Юг"