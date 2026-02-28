https://ria.ru/20260228/vsu-2077359349.html
Российский стрелок рассказал, как ВСУ минируют трупы животных
Российский стрелок рассказал, как ВСУ минируют трупы животных - РИА Новости, 28.02.2026
Российский стрелок рассказал, как ВСУ минируют трупы животных
Боевики ВСУ изымают органы из мертвых животных и производят минирование трупов на константиновском направлении, рассказал РИА Новости российский стрелок с... РИА Новости, 28.02.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
россия
ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ изымают органы из мертвых животных и производят минирование трупов на константиновском направлении, рассказал РИА Новости российский стрелок с позывным "Дюш".
Украинские подразделения используют для минирования туши мертвых кошек, собак и крыс.
"Убирают внутренние органы, закладывают туда взрывчатку. Когда задеваешь ногой — происходит взрыв", - рассказал военнослужащий.
Он добавил, что также боевики ВСУ
используют другие виды самодельных мин.
"Есть ещё "пенальчики", деревяшки, палки, пачки сигарет. Во всё, что можно, закладывается взрывчатка, чтобы не прошли наши солдаты", — рассказал он.