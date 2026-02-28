Российский стрелок рассказал, как ВСУ минируют трупы животных

ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ изымают органы из мертвых животных и производят минирование трупов на константиновском направлении, рассказал РИА Новости российский стрелок с позывным "Дюш".

"Есть ещё "пенальчики", деревяшки, палки, пачки сигарет. Во всё, что можно, закладывается взрывчатка, чтобы не прошли наши солдаты", — рассказал он.