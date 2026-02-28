Рейтинг@Mail.ru
Российский стрелок рассказал, как ВСУ минируют трупы животных - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/vsu-2077359349.html
Российский стрелок рассказал, как ВСУ минируют трупы животных
Российский стрелок рассказал, как ВСУ минируют трупы животных - РИА Новости, 28.02.2026
Российский стрелок рассказал, как ВСУ минируют трупы животных
Боевики ВСУ изымают органы из мертвых животных и производят минирование трупов на константиновском направлении, рассказал РИА Новости российский стрелок с... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:20:00+03:00
2026-02-28T10:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20260227/vsu-2077237482.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Российский стрелок рассказал, как ВСУ минируют трупы животных

РИА Новости: ВСУ извлекают органы из мертвых животных и закладывают туда мины

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ изымают органы из мертвых животных и производят минирование трупов на константиновском направлении, рассказал РИА Новости российский стрелок с позывным "Дюш".
Украинские подразделения используют для минирования туши мертвых кошек, собак и крыс.
"Убирают внутренние органы, закладывают туда взрывчатку. Когда задеваешь ногой — происходит взрыв", - рассказал военнослужащий.
Он добавил, что также боевики ВСУ используют другие виды самодельных мин.
"Есть ещё "пенальчики", деревяшки, палки, пачки сигарет. Во всё, что можно, закладывается взрывчатка, чтобы не прошли наши солдаты", — рассказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Москалькова рассказала об издевательствах ВСУ над российскими бойцами
27 февраля, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала