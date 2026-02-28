https://ria.ru/20260228/vstrecha-2077331686.html
Байден утверждает, что встречался с Путиным больше, чем любой другой лидер
Экс-президент США Джо Байден заявил, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным "больше, чем любой другой мировой лидер". РИА Новости, 28.02.2026
Байден заявил, что встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер