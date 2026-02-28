Рейтинг@Mail.ru
Байден утверждает, что встречался с Путиным больше, чем любой другой лидер
28.02.2026
Байден утверждает, что встречался с Путиным больше, чем любой другой лидер
Экс-президент США Джо Байден заявил, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным "больше, чем любой другой мировой лидер". РИА Новости, 28.02.2026
Джо Байден
Джо Байден. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден заявил, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным "больше, чем любой другой мировой лидер".
"Я провел много времени на Украине. Я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина.
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
