Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/volodin-2077347901.html
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте - РИА Новости, 28.02.2026
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в марте, в том числе о расширении оснований для увольнения... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:23:00+03:00
2026-02-28T09:23:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064253154_0:79:3070:1806_1920x0_80_0_0_66f80d811b524e7f16ea996148641ccf.jpg
https://ria.ru/20260228/osnovanie-2077328478.html
https://ria.ru/20260227/pribavka-2077027770.html
https://ria.ru/20260226/alimenty-2076786426.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064253154_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_7f29ba513032f7b475cd58ea6c7284bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте

Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в России в марте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в марте, в том числе о расширении оснований для увольнения мигрантов.
"Законы, вступающие в силу в марте… Расширяются основания для увольнения мигрантов. Работодатели смогут расторгать договоры с иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность в нашей стране, не только для соблюдения федеральных, но и региональных ограничений. Это очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере. Всего с 2024 года принято 22 федеральных закона в этой части", - написал Володин в своем канале на платформе Мах.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Трудовом кодексе с 1 марта появится новое основание для увольнения
03:50
Председатель Госдумы напомнил, что с 1 марта вводятся новые меры, направленные на защиту граждан: в первую очередь речь идет о создании государственной системы "Антифрод", позволяющей эффективнее выявлять действия мошенников и оперативно обмениваться информацией между ведомствами, предотвращая преступления. Кроме того, сервисы онлайн-подписок, начиная с марта, не вправе автоматически списывать очередную плату, если пользователь отказался от продления.
"Микрофинансовые организации будут обязаны уведомлять Банк России о попытках заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента. Все эти нормы направлены на то, чтобы уберечь людей от действий мошенников и возможных финансовых потерь", - отметил он.
Также с 3 марта упрощается процедура предварительного расследования. Теперь его смогут проводить не только там, где находится обвиняемый или большинство свидетелей, но и где большинство потерпевших. По словам Володина, это особенно актуально, когда речь идет о хищениях имущества, совершаемых дистанционно, новые меры позволят более оперативно вести расследования.
"Для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, предусматривается региональная квота в размере 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ. Остальные машины, включаемые в реестр, должны будут соответствовать одному из параметров локализации. Это не касается транспортных средств, внесенных в реестр ранее 1 марта 2026 года", - говорится в публикации.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Россиянам объяснили, кто получит прибавку к пенсии в марте
Вчера, 02:17
Володин напомнил, что с 1 марта плату за жилое помещение и коммунальные услуги нужно вносить до 15 числа следующего месяца, также платежные документы предоставляются не позднее 5 числа. По его мнению, закон позволит гражданам избежать просрочки оплаты жилищно-коммунальных услуг.
"Упрощается проведение работ по поддержанию объектов культурного наследия в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, которые не затрагивают предмет охраны объектов, внешний облик здания и конструктивные решения. В таком случае достаточно будет уведомить соответствующие органы. Закон предусматривает закрытый перечень работ", - отмечается в публикации.
Кроме того, с 1 марта будет расширено содержание туристского продукта: установлено, что он включает перевозку путешественников, обслуживание со стороны экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Политик подчеркнул, что изменения призваны повысить ответственность компаний и усилить защиту туристов.
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В России с 1 марта начнут по-новому считать алименты
26 февраля, 04:22
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала