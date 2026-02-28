Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в марте, в том числе о расширении оснований для увольнения мигрантов.

"Законы, вступающие в силу в марте… Расширяются основания для увольнения мигрантов. Работодатели смогут расторгать договоры с иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность в нашей стране, не только для соблюдения федеральных, но и региональных ограничений. Это очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере. Всего с 2024 года принято 22 федеральных закона в этой части", - написал Володин в своем канале на платформе Мах.

Председатель Госдумы напомнил, что с 1 марта вводятся новые меры, направленные на защиту граждан: в первую очередь речь идет о создании государственной системы "Антифрод", позволяющей эффективнее выявлять действия мошенников и оперативно обмениваться информацией между ведомствами, предотвращая преступления. Кроме того, сервисы онлайн-подписок, начиная с марта, не вправе автоматически списывать очередную плату, если пользователь отказался от продления.

"Микрофинансовые организации будут обязаны уведомлять Банк России о попытках заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента. Все эти нормы направлены на то, чтобы уберечь людей от действий мошенников и возможных финансовых потерь", - отметил он.

Также с 3 марта упрощается процедура предварительного расследования. Теперь его смогут проводить не только там, где находится обвиняемый или большинство свидетелей, но и где большинство потерпевших. По словам Володина, это особенно актуально, когда речь идет о хищениях имущества, совершаемых дистанционно, новые меры позволят более оперативно вести расследования.

"Для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, предусматривается региональная квота в размере 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ . Остальные машины, включаемые в реестр, должны будут соответствовать одному из параметров локализации. Это не касается транспортных средств, внесенных в реестр ранее 1 марта 2026 года", - говорится в публикации.

Володин напомнил, что с 1 марта плату за жилое помещение и коммунальные услуги нужно вносить до 15 числа следующего месяца, также платежные документы предоставляются не позднее 5 числа. По его мнению, закон позволит гражданам избежать просрочки оплаты жилищно-коммунальных услуг.

"Упрощается проведение работ по поддержанию объектов культурного наследия в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, которые не затрагивают предмет охраны объектов, внешний облик здания и конструктивные решения. В таком случае достаточно будет уведомить соответствующие органы. Закон предусматривает закрытый перечень работ", - отмечается в публикации.