Власти Турции опровергли сообщения о подготовке к военным действиям - РИА Новости, 28.02.2026
23:01 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/vlasti-2077541458.html
Власти Турции опровергли сообщения о подготовке к военным действиям
Власти Турции опровергли сообщения о подготовке к военным действиям - РИА Новости, 28.02.2026
Власти Турции опровергли сообщения о подготовке к военным действиям
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы подготовке властей к военным действиям на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявив, что поводов... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:01:00+03:00
2026-02-28T23:01:00+03:00
в мире
сша
иран
турция
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077528418.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077521707.html
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077426465.html
сша
иран
турция
2026
Власти Турции опровергли сообщения о подготовке к военным действиям

Администрация Эрдогана опровергла сообщения о подготовке к военным действиям

Стамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы подготовке властей к военным действиям на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявив, что поводов для паники нет.
"Некоторые заявления, опубликованные в социальных сетях, о том, что "начнётся война" и гражданам необходимо подготовиться к ней, содержат дезинформацию", — говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям Администрации президента Турции.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
Вчера, 21:44
В администрации подчеркнули, что процессы обеспечения безопасности и обороны страны осуществляются эффективно и под координацией соответствующих органов.
"Никаких причин для паники в обществе нет. В отношении аккаунтов, цель которых — вызвать страх, беспокойство и хаос, решительно проводятся судебные разбирательства", — отмечается в сообщении.
Власти призвали граждан не доверять ложным публикациям и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
Вчера, 21:04
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Будет сложно". СМИ узнали, как операция США в Иране повлияет на Украину
Вчера, 14:57
 
В миреСШАИранТурцияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
