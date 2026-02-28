https://ria.ru/20260228/vlasti-2077541458.html
Власти Турции опровергли сообщения о подготовке к военным действиям
Власти Турции опровергли сообщения о подготовке к военным действиям - РИА Новости, 28.02.2026
Власти Турции опровергли сообщения о подготовке к военным действиям
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы подготовке властей к военным действиям на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявив, что поводов... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:01:00+03:00
2026-02-28T23:01:00+03:00
2026-02-28T23:01:00+03:00
в мире
сша
иран
турция
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077528418.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077521707.html
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077426465.html
сша
иран
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, турция, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Турция, Военная операция США и Израиля против Ирана
Власти Турции опровергли сообщения о подготовке к военным действиям
Администрация Эрдогана опровергла сообщения о подготовке к военным действиям
АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы подготовке властей к военным действиям на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявив, что поводов для паники нет.
"Некоторые заявления, опубликованные в социальных сетях, о том, что "начнётся война" и гражданам необходимо подготовиться к ней, содержат дезинформацию", — говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям Администрации президента Турции
.
В администрации подчеркнули, что процессы обеспечения безопасности и обороны страны осуществляются эффективно и под координацией соответствующих органов.
"Никаких причин для паники в обществе нет. В отношении аккаунтов, цель которых — вызвать страх, беспокойство и хаос, решительно проводятся судебные разбирательства", — отмечается в сообщении.
Власти призвали граждан не доверять ложным публикациям и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве
при посредничестве Омана
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.