Финские политики извлекают выгоду из контрактов по продаже оружия
13:50 28.02.2026
Финские политики извлекают выгоду из контрактов по продаже оружия
Финские политики извлекают выгоду из контрактов по продаже оружия
в мире
финляндия
сша
украина
нато
евросоюз
в мире, финляндия, сша, украина, нато, евросоюз
В мире, Финляндия, США, Украина, НАТО, Евросоюз
Флаги Финляндии и Хельсинки
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Власти Финляндии извлекают выгоду из контрактов по продаже оружия, заявил РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"К сожалению, правящая элита глубоко вовлечена в контракты с оружейным лобби, а власти также проводят политику, которая отвечает интересам частных компаний, производящих вооружение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, НАТО на сегодняшний больше похоже на инструмент, позволяющий заставить страны платить больше за оружие, а США, в свою очередь, являются главным бенефициаром такой политики.
"ЕС сейчас закупает оружие от имени Украины, и этот бизнес продолжается", - добавил Мема.
