https://ria.ru/20260228/vitse-prezident-2077404025.html
Вице-президент Ирана подтвердил, что Пезешкиан жив
Вице-президент Ирана подтвердил, что Пезешкиан жив - РИА Новости, 28.02.2026
Вице-президент Ирана подтвердил, что Пезешкиан жив
Вице-президент Ирана Мохаммад Джаафар Гаэм-Панах официально подтвердил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан жив. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:19:00+03:00
2026-02-28T13:19:00+03:00
2026-02-28T13:58:00+03:00
в мире
иран
сша
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_35:378:2895:1987_1920x0_80_0_0_442ae4b3776369c76d4036c6f7fb19ea.jpg
https://ria.ru/20260222/iran-2076132228.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ba687edcf58770db8631504c88bb4935.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вице-президент Ирана подтвердил, что Пезешкиан жив
Вице-президент Ирана Гаэм-Панах: президент Пезешкиан жив