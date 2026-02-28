Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын подарил снайперские винтовки военным командирам - РИА Новости, 28.02.2026
02:15 28.02.2026
Ким Чен Ын подарил снайперские винтовки военным командирам
Ким Чен Ын подарил снайперские винтовки военным командирам
2026-02-28T02:15:00+03:00
2026-02-28T02:15:00+03:00
Ким Чен Ын подарил снайперские винтовки военным командирам

Ким Чен Ын подарил снайперские винтовки управляющим кадрам и военным командирам

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК), председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подарил новейшие снайперские винтовки ведущим управляющим кадрам и военным командирам по случаю IX съезда партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 27 февраля в штаб-квартире ЦК партии принял ведущих руководящих кадров и военных командиров и вручил им подарок, который сам приготовил для них... Товарищ Ким Чен Ын лично вручил ведущим руководящим кадрам и военным командирам новейшие снайперские винтовки", - передает агентство.
Согласно сообщению, подарок получили члены Центрального военного комитета ТПК, главные командиры ведомств вооруженных сил КНДР, командиры крупных соединений и охранных частей КНА, а также ведущие руководящие кадры.
"По случаю IX съезда партии я лично приготовил для вас особые подарки. Как уже сообщилось, Академия национальной обороны по-новому разработала и выпустила эту снайперскую винтовку нового поколения. Это просто классное оружие", - приводит ЦТАК слова лидера КНДР, который добавил, что этот подарок - оценка труда тех, кто служит отечеству и народу.
