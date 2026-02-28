Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры, как дочь Ким Чен Ына стреляет из снайперской винтовки - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/vintovka-2077337277.html
Опубликованы кадры, как дочь Ким Чен Ына стреляет из снайперской винтовки
Опубликованы кадры, как дочь Ким Чен Ына стреляет из снайперской винтовки - РИА Новости, 28.02.2026
Опубликованы кадры, как дочь Ким Чен Ына стреляет из снайперской винтовки
Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э опробовал новейшие снайперские винтовки, попал ровно в десятку, соответствующие фотографии публикует Центральное... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T07:19:00+03:00
2026-02-28T07:19:00+03:00
в мире
кндр
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076814328_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_1b30f651995452a0b6ba962cdf46c72d.jpg
https://ria.ru/20260226/ekspert-2076830048.html
кндр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076814328_59:0:942:662_1920x0_80_0_0_975200af72fdec73545e85a9f7f18602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр, ким чен ын
В мире, КНДР, Ким Чен Ын
Опубликованы кадры, как дочь Ким Чен Ына стреляет из снайперской винтовки

Опубликованы кадры, как Ким Чжу Э стреляет из снайперской винтовки

© Фото : ЦТАККим Чен Ын и Ким Чжу Э
Ким Чен Ын и Ким Чжу Э - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : ЦТАК
Ким Чен Ын и Ким Чжу Э. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э опробовал новейшие снайперские винтовки, попал ровно в десятку, соответствующие фотографии публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее агентство передавало, что Ким Чен Ын в пятницу в штаб-квартире ЦК партии принял ведущих руководящих кадров и военных командиров и вручил им подарок - новейшие снайперские винтовки.
Как следует из фотографий ЦТАК, Ким Чен Ын и чиновники сначала осмотрели винтовки, а затем отправились на полигон, чтобы их опробовать. Сам лидер КНДР сделал несколько выстрелов, все попали ровно в десятку. Вслед за ним из винтовки постреляла его дочь. ЦТАК публикует ее фотографии рядом с отцом на протяжении всего процесса, а затем и с винтовкой в руках, из ствола которой вырывается дым при выстреле.
Ким Чжу Э родилась, предположительно, в 2012-2013 году.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на военном параде в честь девятого съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Эксперт рассказал, когда дочь Ким Чен Ына могут назначить преемницей
26 февраля, 11:07
 
В миреКНДРКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала