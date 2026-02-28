Рейтинг@Mail.ru
Крупные производители вина из Италии регистрируют товарные знаки в России
22:30 28.02.2026
Крупные производители вина из Италии регистрируют товарные знаки в России
Крупнейшие винные производители Италии регистрируют в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив данные Роспатента. РИА Новости, 28.02.2026
Крупные производители вина из Италии регистрируют товарные знаки в России

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Крупнейшие винные производители Италии регистрируют в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив данные Роспатента.
Так, в феврале текущего года ведомство приняло решение о регистрации производителя культового ликера Disaronno Originale. Заявка от компании "Ильва Саронно" поступила в Роспатент еще в сентябре 2024 года.
Помимо этого, удалось зарегистрировать товарный знак и компании Cantine Sgarzi Luigi. Теперь под товарным знаком Sabio Del Terruno в России смогут продаваться аперитивы, вина и другие алкогольные напитки, содержащие фрукты.
Также положительное решение о регистрации получила компания из Абруццо - Azienda Vinicola Talamonti. Под товарным знаком Magnolia она сможет продавать биттеры, ликеры, вина и другие алкогольные напитки, за исключением пива.
