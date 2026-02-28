https://ria.ru/20260228/vino-2077536148.html
Крупные производители вина из Италии регистрируют товарные знаки в России
Крупнейшие винные производители Италии регистрируют в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив данные Роспатента. РИА Новости, 28.02.2026
Новости
ru-RU
