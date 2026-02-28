Рейтинг@Mail.ru
02:34 28.02.2026
Radiohead потребовала удалить видео ICE с их композицией
в мире
миннесота
radiohead
в мире, миннесота, radiohead
В мире, Миннесота, Radiohead
Radiohead потребовала удалить видео ICE с их композицией

Том Йорк из группы Radiohead
© AP Photo / Owen Sweeney/Invision
Том Йорк из группы Radiohead. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Британская рок-группа Radiohead потребовала удалить видео иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), в котором та без разрешения использовала их композицию Let Down, следует из ее заявления.
На видео, которое было опубликовано в соцсетях ICE, песня использована на фоне кадров жертв насилия со стороны нелегальных мигрантов.
"Мы требуем, чтобы дилетанты, управляющие соцсетями ICE, удалили его (видео - ред.). Это не смешно, эта песня многое значит для нас и других", - говорится в заявлении, которое приводит газета Independent.
Работа ICE в последнее время регулярно подвергается критике после серии происшествий, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в штате Миннесота.
