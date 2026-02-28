Иностранцев могут обязать подавать электронное заявление о въезде в Россию

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России с 1 июля могут обязать иностранных граждан из государств с безвизовым режимом подавать электронное заявление о въезде в РФ, следует из подготовленного МВД проекта правительственного постановления, с которым ознакомилось РИА Новости.

Сейчас у иностранных граждан, которые приезжают в РФ для работы или учебы из государств с безвизовым режимом, есть выбор: они по желанию могут в цифровом формате уведомить о въезде в страну или могут подать бумажное заявление.

Ведомство предлагает с 1 июля обязать иностранцев перед приездом в Россию подавать электронное заявление, регистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и предоставлять свое фото.