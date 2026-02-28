https://ria.ru/20260228/vezd-2077334584.html
Иностранцев могут обязать подавать электронное заявление о въезде в Россию
Иностранцев могут обязать подавать электронное заявление о въезде в Россию - РИА Новости, 28.02.2026
Иностранцев могут обязать подавать электронное заявление о въезде в Россию
В России с 1 июля могут обязать иностранных граждан из государств с безвизовым режимом подавать электронное заявление о въезде в РФ, следует из подготовленного... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T06:21:00+03:00
2026-02-28T06:21:00+03:00
2026-02-28T06:21:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156352/96/1563529690_173:580:2783:2048_1920x0_80_0_0_ad8abc188c407da3a9906dc0bc3fa181.jpg
https://ria.ru/20260210/narushenie-2073468138.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156352/96/1563529690_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b2cc0511a0e3f2d3bdbb48ed58323a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Иностранцев могут обязать подавать электронное заявление о въезде в Россию
РИА Новости: иностранцев могут обязать подавать электронное заявление о въезде
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России с 1 июля могут обязать иностранных граждан из государств с безвизовым режимом подавать электронное заявление о въезде в РФ, следует из подготовленного МВД проекта правительственного постановления, с которым ознакомилось РИА Новости.
Сейчас у иностранных граждан, которые приезжают в РФ
для работы или учебы из государств с безвизовым режимом, есть выбор: они по желанию могут в цифровом формате уведомить о въезде в страну или могут подать бумажное заявление.
Ведомство предлагает с 1 июля обязать иностранцев перед приездом в Россию подавать электронное заявление, регистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и предоставлять свое фото.
Кроме того, эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из страны хотят продлить до конца 2027 года.