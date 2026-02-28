Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла осудила военные удары США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 28.02.2026 (обновлено: 20:47 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/venesuela-2077515308.html
Венесуэла осудила военные удары США и Израиля по Ирану
Венесуэла осудила военные удары США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Венесуэла осудила военные удары США и Израиля по Ирану
Правительство Венесуэлы осуждает военные удары США и Израиля по Ирану и вместе с тем считает неправомерными ответные действия Тегерана против объектов в странах РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T20:46:00+03:00
2026-02-28T20:47:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077445778_0:600:2573:2047_1920x0_80_0_0_2a9439e38dc83812295eeb6abcc9f3e7.jpg
https://ria.ru/20260228/tasnim-2077511291.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077511090.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077445778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3568b64344cc837fc8625ac2ddebc72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Венесуэла осудила военные удары США и Израиля по Ирану

Венесуэла осудила действия всех участников конфликта на Ближнем Востоке

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Правительство Венесуэлы осуждает военные удары США и Израиля по Ирану и вместе с тем считает неправомерными ответные действия Тегерана против объектов в странах региона, говорится в заявлении МИД республики.
"Боливарианская Республика Венесуэла осуждает и глубоко сожалеет о том, что в условиях продолжающихся дипломатических усилий и переговоров был выбран военный путь - нанесены удары по Исламской Республике Иран", - говорится в коммюнике, которое опубликовал глава МИД республики Иван Хиль в своем Telegram-канале.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран начал новую волну ракетной атаки на Израиль, сообщают СМИ
Вчера, 20:29
Действия США и Израиля, как подчеркнули в Каракасе, привели к опасной и непредсказуемой эскалации событий, "включая неправомерные и заслуживающие осуждения ответные военные действия Ирана против объектов, расположенных в различных странах региона".
Правительство Венесуэлы указало, что подобное развитие событий стало следствием "пренебрежения принципами дипломатии, мирного урегулирования споров и Устава ООН" и ставит регион и мир перед угрозой серьезной нестабильности.
"Глубокую обеспокоенность вызывают сообщения и кадры атак на гражданские объекты на территории Ирана, повлёкшие гибель мирных жителей, в том числе несовершеннолетних учащихся начальной школы", - сказано в заявлении властей.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран не посягает на суверенитет соседних стран, заявили в КСИР
Вчера, 20:27
 
В миреИранСШАИзраильООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала