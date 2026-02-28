Венесуэла осудила военные удары США и Израиля по Ирану

МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Правительство Венесуэлы осуждает военные удары США и Израиля по Ирану и вместе с тем считает неправомерными ответные действия Тегерана против объектов в странах региона, говорится в заявлении МИД республики.
"Боливарианская Республика Венесуэла осуждает и глубоко сожалеет о том, что в условиях продолжающихся дипломатических усилий и переговоров был выбран военный путь - нанесены удары по Исламской Республике Иран", - говорится в коммюнике, которое опубликовал глава МИД республики Иван Хиль в своем Telegram-канале.
"Глубокую обеспокоенность вызывают сообщения и кадры атак на гражданские объекты на территории Ирана, повлёкшие гибель мирных жителей, в том числе несовершеннолетних учащихся начальной школы", - сказано в заявлении властей.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.