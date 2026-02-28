Рейтинг@Mail.ru
UTair опровергла сообщения о полете ее рейса над закрытым районом
14:43 28.02.2026 (обновлено: 16:43 28.02.2026)
UTair опровергла сообщения о полете ее рейса над закрытым районом
UTair опровергла сообщения о полете ее рейса над закрытым районом
Рейсы UTair, находящиеся в пути во время ограничения воздушного пространства на Ближнем Востоке, вернулись в аэропорты вылета, сообщения о полете рейса Сургут – РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:43:00+03:00
2026-02-28T16:43:00+03:00
2026
UTair опровергла сообщения о полете ее рейса над закрытым районом

Самолет ATR 72-500 компании Utair
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Рейсы UTair, находящиеся в пути во время ограничения воздушного пространства на Ближнем Востоке, вернулись в аэропорты вылета, сообщения о полете рейса Сургут – Дубай над закрытым воздушным пространством не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о пролете рейса авиакомпании UTair из Сургута в Дубай над закрытым воздушным пространством Ирана.
"Информация о том, что UTair выполнял рейс Сургут – Дубай над закрытым воздушным пространством, не соответствует действительности. После введения ограничений воздушного пространства рейсы, находившиеся в пути, были возвращены в аэропорты вылета. Полёты над закрытыми районами воздушного пространства авиакомпанией не выполняются", - рассказали в UTair.
Рейсы UTair выполняются с учётом действующих ограничений на использование воздушного пространства и требований авиационных властей, отметили в компании.
