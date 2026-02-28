UTair опровергла сообщения о полете ее рейса над закрытым районом

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Рейсы UTair, находящиеся в пути во время ограничения воздушного пространства на Ближнем Востоке, вернулись в аэропорты вылета, сообщения о полете рейса Сургут – Дубай над закрытым воздушным пространством не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о пролете рейса авиакомпании UTair из Сургута Дубай над закрытым воздушным пространством Ирана

"Информация о том, что UTair выполнял рейс Сургут – Дубай над закрытым воздушным пространством, не соответствует действительности. После введения ограничений воздушного пространства рейсы, находившиеся в пути, были возвращены в аэропорты вылета. Полёты над закрытыми районами воздушного пространства авиакомпанией не выполняются", - рассказали в UTair.