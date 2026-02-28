Улицы Тель-Авива опустели на фоне ракетных обстрелов

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Иранские обстрелы по городам Израиля и непрекращающийся гул сирен воздушной тревоги изменили обычный ритм жизни местных жителей, улицы Тель-Авива опустели, но паники никакой нет, передает корреспондент РИА Новости.

В городе закрыты почти все бары и рестораны, хотя часть из них не работает по причине шаббата.

На набережной, которая многолюдна практически в любой день, сегодня нет ни отдыхающих, ни прохожих. Пустуют даже спортивные площадки, которые всегда пользуются большим спросом.

При этом на площадях в центре города можно встретить отдыхающих горожан.

С утра субботы в Тель-Авиве тревога срабатывала около 10 раз.

Данных о пострадавших в Израиле от обстрелов не поступало.

Населению предписано находиться в защищенных помещениях во время ракетных обстрелов.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана