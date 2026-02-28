Рейтинг@Mail.ru
Улицы Тель-Авива опустели на фоне ракетных обстрелов - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ulitsy-2077480816.html
Улицы Тель-Авива опустели на фоне ракетных обстрелов
Улицы Тель-Авива опустели на фоне ракетных обстрелов - РИА Новости, 28.02.2026
Улицы Тель-Авива опустели на фоне ракетных обстрелов
Иранские обстрелы по городам Израиля и непрекращающийся гул сирен воздушной тревоги изменили обычный ритм жизни местных жителей, улицы Тель-Авива опустели, но... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:53:00+03:00
2026-02-28T17:53:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077381293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a0f217b174d6ec2922bd409fc2b3f7a.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077435854.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077465072.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077472246.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077381293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56dd82c509b978b252bf25a6dcea9e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Улицы Тель-Авива опустели на фоне ракетных обстрелов

РИА Новости: улицы Тель-Авива опустели на фоне ракетных обстрелов из Ирана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergТель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Тель-Авив, Израиль
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Иранские обстрелы по городам Израиля и непрекращающийся гул сирен воздушной тревоги изменили обычный ритм жизни местных жителей, улицы Тель-Авива опустели, но паники никакой нет, передает корреспондент РИА Новости.
В городе закрыты почти все бары и рестораны, хотя часть из них не работает по причине шаббата.
Момент попадания иранского дрона по объекту на военной базе США в Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим военным базам
Вчера, 15:21
На набережной, которая многолюдна практически в любой день, сегодня нет ни отдыхающих, ни прохожих. Пустуют даже спортивные площадки, которые всегда пользуются большим спросом.
При этом на площадях в центре города можно встретить отдыхающих горожан.
С утра субботы в Тель-Авиве тревога срабатывала около 10 раз.
Данных о пострадавших в Израиле от обстрелов не поступало.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне операции в Иране
Вчера, 17:03
Населению предписано находиться в защищенных помещениях во время ракетных обстрелов.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Акция под лозунгом Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США в связи с атакой США и Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Тегеране проходит акция в связи с атакой США и Израиля
Вчера, 17:23
 
В миреИзраильСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала