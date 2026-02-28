https://ria.ru/20260228/ulitsy-2077480816.html
Улицы Тель-Авива опустели на фоне ракетных обстрелов
Иранские обстрелы по городам Израиля и непрекращающийся гул сирен воздушной тревоги изменили обычный ритм жизни местных жителей, улицы Тель-Авива опустели, но... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:53:00+03:00
2026-02-28T17:53:00+03:00
2026-02-28T17:53:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
иран
2026
Улицы Тель-Авива опустели на фоне ракетных обстрелов
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Иранские обстрелы по городам Израиля и непрекращающийся гул сирен воздушной тревоги изменили обычный ритм жизни местных жителей, улицы Тель-Авива опустели, но паники никакой нет, передает корреспондент РИА Новости.
В городе закрыты почти все бары и рестораны, хотя часть из них не работает по причине шаббата.
На набережной, которая многолюдна практически в любой день, сегодня нет ни отдыхающих, ни прохожих. Пустуют даже спортивные площадки, которые всегда пользуются большим спросом.
При этом на площадях в центре города можно встретить отдыхающих горожан.
С утра субботы в Тель-Авиве
тревога срабатывала около 10 раз.
Данных о пострадавших в Израиле
от обстрелов не поступало.
Населению предписано находиться в защищенных помещениях во время ракетных обстрелов.
США
и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном на этой неделе в Женеве
при посредничестве Омана
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.