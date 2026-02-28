https://ria.ru/20260228/ukraina-2077546540.html
На Украине заявили о завышении цен на протезы
Глава украинского фонда протезирования конечностей Protez Foundation Юрий Арошидзе заявил, что цены на протезы на Украине выше, чем в Европе и США. РИА Новости, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава украинского фонда протезирования конечностей Protez Foundation Юрий Арошидзе заявил, что цены на протезы на Украине выше, чем в Европе и США.
"Есть поставщики, которые завышают цены (на протезы – ред.). Цены на Украине
выше, чем в Европе
и США
, потому что нет контроля за ценообразованием, плюс нет контроля качества. До сих пор нет органа, который контролирует процесс протезирования", - сообщил Арошидзе украинскому изданию "Новости.live".
Сообщается, что это создает почву для появления фиктивных посредников, фиктивных дистрибьюторов и искусственно завышенных счетов на продукцию. Необоснованное повышение цен на протезы подтвердил также военнослужащий ВСУ
Олег Симороз, лишившийся обеих конечностей.
"Завышение цен – первое, на чем крадут. На парной ампутации (конечностей – ред.), как у меня, умудряются наварить один миллион гривен (23 тысячи долларов – ред.). И, главное, законно, потому что предельную цену задрали почти до семи миллионов гривен (около 162,8 тысячи долларов – ред.). Это деньги из воздуха", - сообщил Симороз журналистке "Новости.live".
По словам Симороза, цены завышаются одновременно на изделие, комплектующие и затраты предприятия.
По данным издания, протезные центры зарабатывают 5% от общей суммы изделия. Поэтому им выгодно покупать комплектующие по завышенным ценам.
Ранее в октябре гендиректор украинской организации в сфере протезирования Protez Hub Антонина Кумка заявила, что зарубежные фирмы порой поставляют Украине некачественные протезы, преследуя цель "протестировать" их. Она также указала на то, что украинские центры протезирования иногда нанимают сотрудников, не обладающих нужной квалификацией.