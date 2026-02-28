На Украине заявили о завышении цен на протезы

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава украинского фонда протезирования конечностей Protez Foundation Юрий Арошидзе заявил, что цены на протезы на Украине выше, чем в Европе и США.

"Есть поставщики, которые завышают цены (на протезы – ред.). Цены на Украине выше, чем в Европе США , потому что нет контроля за ценообразованием, плюс нет контроля качества. До сих пор нет органа, который контролирует процесс протезирования", - сообщил Арошидзе украинскому изданию "Новости.live".

Сообщается, что это создает почву для появления фиктивных посредников, фиктивных дистрибьюторов и искусственно завышенных счетов на продукцию. Необоснованное повышение цен на протезы подтвердил также военнослужащий ВСУ Олег Симороз, лишившийся обеих конечностей.

"Завышение цен – первое, на чем крадут. На парной ампутации (конечностей – ред.), как у меня, умудряются наварить один миллион гривен (23 тысячи долларов – ред.). И, главное, законно, потому что предельную цену задрали почти до семи миллионов гривен (около 162,8 тысячи долларов – ред.). Это деньги из воздуха", - сообщил Симороз журналистке "Новости.live".

По словам Симороза, цены завышаются одновременно на изделие, комплектующие и затраты предприятия.

По данным издания, протезные центры зарабатывают 5% от общей суммы изделия. Поэтому им выгодно покупать комплектующие по завышенным ценам.