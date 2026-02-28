https://ria.ru/20260228/ukraina-2077528418.html
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
Украине следует начать договариваться с Россией, поскольку операция США и Израиля против Ирана сократит поставки ракет к системам ПВО для Киева, заявил член... РИА Новости, 28.02.2026
