В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077528418.html
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
Украине следует начать договариваться с Россией, поскольку операция США и Израиля против Ирана сократит поставки ракет к системам ПВО для Киева, заявил член... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:44:00+03:00
2026-02-28T21:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
израиль
владимир зеленский
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077520071_0:1453:1936:2541_1920x0_80_0_0_244e15107a85a72be246ac80785e8d20.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077521707.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077485281.html
сша
украина
израиль
в мире, сша, украина, израиль, владимир зеленский, военная операция сша и израиля против ирана
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране

Мема призвал Украину начать переговоры с Россией на фоне операции США в Иране

© REUTERS / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украине следует начать договариваться с Россией, поскольку операция США и Израиля против Ирана сократит поставки ракет к системам ПВО для Киева, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Одно можно сказать наверняка: операция США и Израиля в Иране означает сокращение количества систем противовоздушной обороны для Украины. <…> Без сомнения, военная поддержка Украины не будет такой, какой была до войны в Иране", — написал он.
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
Вчера, 21:04
По словам политика, сейчас "самое подходящее время" для Владимира Зеленского, чтобы начать переговоры с Россией.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Взрыв снаряда в Хайфе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана
Вчера, 18:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаИзраильВладимир ЗеленскийВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
