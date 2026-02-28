"Будет сложно". СМИ узнали, как операция США в Иране повлияет на Украину

По словам директора оборонной программы аналитического Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон, Вашингтон мог бы легко израсходовать годовой запас критически важных оборонительных боеприпасов всего за один-два дня операций, "если бы Иран смог нанести несколько крупных ракетных и беспилотных ударов" по ​​американским объектам и Израилю.