"Будет сложно". СМИ узнали, как операция США в Иране повлияет на Украину

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана может создать дефицит ракет к системам THAAD, что скажется на украинском конфликте, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
"Американские военные оценивают вероятность того, что ответный удар Ирана ослабит поставки жизненно важных боеприпасов THAAD. Пока им будет сложно их пополнить, что повлияет на конфликт на Украине. <…> В прошлом году США выпустили до 150 боеприпасов THAAD для защиты Израиля. С момента ввода системы в эксплуатацию примерно в 2010 году было заказано менее 650 таких систем", — говорится в публикации.
По словам директора оборонной программы аналитического Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон, Вашингтон мог бы легко израсходовать годовой запас критически важных оборонительных боеприпасов всего за один-два дня операций, "если бы Иран смог нанести несколько крупных ракетных и беспилотных ударов" по американским объектам и Израилю.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
