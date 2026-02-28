Рейтинг@Mail.ru
"Не имеет легитимности": в Раде странным образом высказались о мире - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077335606.html
"Не имеет легитимности": в Раде странным образом высказались о мире
"Не имеет легитимности": в Раде странным образом высказались о мире - РИА Новости, 28.02.2026
"Не имеет легитимности": в Раде странным образом высказались о мире
На сегодняшний момент на Украине нет человека, который мог бы взять на себя ответственность за заключение мира с Россией, заявил глава комитета Верховной рады... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T06:37:00+03:00
2026-02-28T06:37:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
даниил гетманцев
владимир путин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_0:214:3001:1902_1920x0_80_0_0_703dbc9391abc9e6cf88d16ce549d868.jpg
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077177559.html
https://ria.ru/20260227/germanija-2077109383.html
https://ria.ru/20260226/es-2076935731.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_121:0:2788:2000_1920x0_80_0_0_b2ceb746b0e5d72dd4564e446fe7875e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, даниил гетманцев, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Даниил Гетманцев, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
"Не имеет легитимности": в Раде странным образом высказались о мире

Депутат Гетманцев: на Украине нет человека, который может заключить мир

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На сегодняшний момент на Украине нет человека, который мог бы взять на себя ответственность за заключение мира с Россией, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в интервью телеканалу "Новини.LIVE".
"В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир или отказаться от заключения мира", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Новое заявление Зеленского о переговорах всполошило Запад
Вчера, 14:49
Гетманцев назвал заключение мира юридически сложным вопросом, который следует решать украинскому народу.
Ранее Владимир Зеленский не раз выступал с противоречивыми заявлениями относительно хода переговоров, желания провести встречу с российским лидером, возможности проведения выборов на Украине.
Здание Рейхстага - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Германии призвали Европу к участию в переговорах по Украине
Вчера, 12:23
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов ко встрече. Глава киевского режима отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов встретиться "в любом формате".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом в середине февраля 2026 года он допустил проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом. Однако после этого заявлений на эту тему не последовало.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
МИД: у ЕС нет оснований претендовать на место на переговорах по Украине
26 февраля, 16:57
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийДаниил ГетманцевВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала