МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На сегодняшний момент на Украине нет человека, который мог бы взять на себя ответственность за заключение мира с Россией, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в интервью телеканалу "Новини.LIVE".
"В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир или отказаться от заключения мира", — сказал он.
Гетманцев назвал заключение мира юридически сложным вопросом, который следует решать украинскому народу.
Ранее Владимир Зеленский не раз выступал с противоречивыми заявлениями относительно хода переговоров, желания провести встречу с российским лидером, возможности проведения выборов на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов ко встрече. Глава киевского режима отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов встретиться "в любом формате".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом в середине февраля 2026 года он допустил проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом. Однако после этого заявлений на эту тему не последовало.