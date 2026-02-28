"Не имеет легитимности": в Раде странным образом высказались о мире

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На сегодняшний момент на Украине нет человека, который мог бы взять на себя ответственность за заключение мира с Россией, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в интервью телеканалу "Новини.LIVE".

"В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир или отказаться от заключения мира", — сказал он.

Гетманцев назвал заключение мира юридически сложным вопросом, который следует решать украинскому народу.

Ранее Владимир Зеленский не раз выступал с противоречивыми заявлениями относительно хода переговоров, желания провести встречу с российским лидером, возможности проведения выборов на Украине

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Зеленский может приехать в Москву , если готов ко встрече. Глава киевского режима отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов встретиться "в любом формате".