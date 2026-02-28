СМИ: Запад лишил Украину критически важной защиты

"Промышленность не смогла ускорить ни производство, ни процессы утверждения устаревших систем, чтобы удовлетворить критическую потребность Киева в противовоздушной обороне", — говорится в материале.

"Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. В том смысле, что мы не сможем это сделать. Нам нужно проснуться", — сказал на условиях анонимности помощник американского конгрессмена.