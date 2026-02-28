МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL, пишет Politico.
«
"Промышленность не смогла ускорить ни производство, ни процессы утверждения устаревших систем, чтобы удовлетворить критическую потребность Киева в противовоздушной обороне", — говорится в материале.
"Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. В том смысле, что мы не сможем это сделать. Нам нужно проснуться", — сказал на условиях анонимности помощник американского конгрессмена.
При этом, пояснил автор, сами комплексы Patriot очень сложно получить из-за нехватки у самих США.
Инициатива PURL появилась в августе. Она предусматривает закупки оружия США странами НАТО на добровольной основе.
Как сообщало Politico, в 2025 году в рамках этой программы для Украины собрали около пяти миллиардов долларов. По данным издания, к программе присоединились три четверти из 32 членов альянса, но в НАТО ищут способы продлить ее жизнеспособность.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны организации в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.