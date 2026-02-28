https://ria.ru/20260228/ugrozy-2077334830.html
Посол заявил о наличии у России ответа на угрозы морским коммуникациям
Посол заявил о наличии у России ответа на угрозы морским коммуникациям - РИА Новости, 28.02.2026
Посол заявил о наличии у России ответа на угрозы морским коммуникациям
России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T06:25:00+03:00
2026-02-28T06:25:00+03:00
2026-02-28T06:25:00+03:00
россия
норвегия
восток
николай корчунов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819732_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_3473e3e488efd2e51b3437ab6e01cd5d.jpg
https://ria.ru/20260214/posol-2074343285.html
россия
норвегия
восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819732_85:0:1120:776_1920x0_80_0_0_80fe4370aaba97cf4f89f08e61e013c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норвегия, восток, николай корчунов, нато
Россия, Норвегия, Восток, Николай Корчунов, НАТО
Посол заявил о наличии у России ответа на угрозы морским коммуникациям
Посол Корчунов: РФ есть чем ответить на угрозы морским коммуникациям
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
Корчунов
обратил внимание на то, что страны НАТО
прорабатывают возможность и уже на деле продемонстрировали готовность ограничивать свободу гражданского судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права под фальшивой вывеской борьбы с так называемым "теневым флотом", основными бенефициарами которого являются страны Глобального Юга и Востока
, чьи экономические интересы по-прежнему не хочет учитывать коллективный Запад, ориентирующийся на неоколониальные подходы.
"России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям. МИД ведет соответствующую работу на всех профильных международных площадках в плотном взаимодействии со странами мирового большинства, которые, как и мы, считают категорически неприемлемыми неоколониальные притязания Запада на морское господство", - сказал посол в беседе с агентством.
Он подчеркнул, что практические меры обеспечения нацбезопасности и защиты интересов в Арктике
и на Балтике, в том числе военно-технического характера, относятся к ведению министерства обороны, Совета безопасности и других компетентных ведомств.