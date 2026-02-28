Посол заявил о наличии у России ответа на угрозы морским коммуникациям

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

"России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям. МИД ведет соответствующую работу на всех профильных международных площадках в плотном взаимодействии со странами мирового большинства, которые, как и мы, считают категорически неприемлемыми неоколониальные притязания Запада на морское господство", - сказал посол в беседе с агентством.