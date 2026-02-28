Рейтинг@Mail.ru
Посол заявил о наличии у России ответа на угрозы морским коммуникациям - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ugrozy-2077334830.html
Посол заявил о наличии у России ответа на угрозы морским коммуникациям
Посол заявил о наличии у России ответа на угрозы морским коммуникациям - РИА Новости, 28.02.2026
Посол заявил о наличии у России ответа на угрозы морским коммуникациям
России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T06:25:00+03:00
2026-02-28T06:25:00+03:00
россия
норвегия
восток
николай корчунов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819732_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_3473e3e488efd2e51b3437ab6e01cd5d.jpg
https://ria.ru/20260214/posol-2074343285.html
россия
норвегия
восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819732_85:0:1120:776_1920x0_80_0_0_80fe4370aaba97cf4f89f08e61e013c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, норвегия, восток, николай корчунов, нато
Россия, Норвегия, Восток, Николай Корчунов, НАТО
Посол заявил о наличии у России ответа на угрозы морским коммуникациям

Посол Корчунов: РФ есть чем ответить на угрозы морским коммуникациям

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Николай Корчунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
Корчунов обратил внимание на то, что страны НАТО прорабатывают возможность и уже на деле продемонстрировали готовность ограничивать свободу гражданского судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права под фальшивой вывеской борьбы с так называемым "теневым флотом", основными бенефициарами которого являются страны Глобального Юга и Востока, чьи экономические интересы по-прежнему не хочет учитывать коллективный Запад, ориентирующийся на неоколониальные подходы.
"России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям. МИД ведет соответствующую работу на всех профильных международных площадках в плотном взаимодействии со странами мирового большинства, которые, как и мы, считают категорически неприемлемыми неоколониальные притязания Запада на морское господство", - сказал посол в беседе с агентством.
Он подчеркнул, что практические меры обеспечения нацбезопасности и защиты интересов в Арктике и на Балтике, в том числе военно-технического характера, относятся к ведению министерства обороны, Совета безопасности и других компетентных ведомств.
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Посол в Осло рассказал о военных приготовлениях Норвегии, Швеции и Дании
14 февраля, 09:05
 
РоссияНорвегияВостокНиколай КорчуновНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала